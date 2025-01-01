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اَلَّذِیْنَ
اٰتَیْنٰهُمُ
الْكِتٰبَ
مِنْ
قَبْلِهٖ
هُمْ
بِهٖ
یُؤْمِنُوْنَ
۟
وَاِذَا
یُتْلٰی
عَلَیْهِمْ
قَالُوْۤا
اٰمَنَّا
بِهٖۤ
اِنَّهُ
الْحَقُّ
مِنْ
رَّبِّنَاۤ
اِنَّا
كُنَّا
مِنْ
قَبْلِهٖ
مُسْلِمِیْنَ
۟
اُولٰٓىِٕكَ
یُؤْتَوْنَ
اَجْرَهُمْ
مَّرَّتَیْنِ
بِمَا
صَبَرُوْا
وَیَدْرَءُوْنَ
بِالْحَسَنَةِ
السَّیِّئَةَ
وَمِمَّا
رَزَقْنٰهُمْ
یُنْفِقُوْنَ
۟
وَاِذَا
سَمِعُوا
اللَّغْوَ
اَعْرَضُوْا
عَنْهُ
وَقَالُوْا
لَنَاۤ
اَعْمَالُنَا
وَلَكُمْ
اَعْمَالُكُمْ ؗ
سَلٰمٌ
عَلَیْكُمْ ؗ
لَا
نَبْتَغِی
الْجٰهِلِیْنَ
۟

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