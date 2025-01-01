فَلَمَّا

جَآءَهُمُ

الْحَقُّ

مِنْ

عِنْدِنَا

قَالُوْا

لَوْلَاۤ

اُوْتِیَ

مِثْلَ

مَاۤ

اُوْتِیَ

مُوْسٰی ؕ

اَوَلَمْ

یَكْفُرُوْا

بِمَاۤ

اُوْتِیَ

مُوْسٰی

مِنْ

قَبْلُ ۚ

قَالُوْا

سِحْرٰنِ

تَظَاهَرَا ۥ۫

وَقَالُوْۤا

اِنَّا

بِكُلٍّ

كٰفِرُوْنَ

۟

قُلْ

فَاْتُوْا

بِكِتٰبٍ

مِّنْ

عِنْدِ

اللّٰهِ

هُوَ

اَهْدٰی

مِنْهُمَاۤ

اَتَّبِعْهُ

اِنْ

كُنْتُمْ

صٰدِقِیْنَ

۟

فَاِنْ

لَّمْ

یَسْتَجِیْبُوْا

لَكَ

فَاعْلَمْ

اَنَّمَا

یَتَّبِعُوْنَ

اَهْوَآءَهُمْ ؕ

وَمَنْ

اَضَلُّ

مِمَّنِ

اتَّبَعَ

هَوٰىهُ

بِغَیْرِ

هُدًی

مِّنَ

اللّٰهِ ؕ

اِنَّ

اللّٰهَ

لَا

یَهْدِی

الْقَوْمَ

الظّٰلِمِیْنَ

۟۠

وَلَقَدْ

وَصَّلْنَا

لَهُمُ

الْقَوْلَ

لَعَلَّهُمْ

یَتَذَكَّرُوْنَ