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فَلَمَّا
جَآءَهُمُ
الْحَقُّ
مِنْ
عِنْدِنَا
قَالُوْا
لَوْلَاۤ
اُوْتِیَ
مِثْلَ
مَاۤ
اُوْتِیَ
مُوْسٰی ؕ
اَوَلَمْ
یَكْفُرُوْا
بِمَاۤ
اُوْتِیَ
مُوْسٰی
مِنْ
قَبْلُ ۚ
قَالُوْا
سِحْرٰنِ
تَظَاهَرَا ۥ۫
وَقَالُوْۤا
اِنَّا
بِكُلٍّ
كٰفِرُوْنَ
۟
قُلْ
فَاْتُوْا
بِكِتٰبٍ
مِّنْ
عِنْدِ
اللّٰهِ
هُوَ
اَهْدٰی
مِنْهُمَاۤ
اَتَّبِعْهُ
اِنْ
كُنْتُمْ
صٰدِقِیْنَ
۟
فَاِنْ
لَّمْ
یَسْتَجِیْبُوْا
لَكَ
فَاعْلَمْ
اَنَّمَا
یَتَّبِعُوْنَ
اَهْوَآءَهُمْ ؕ
وَمَنْ
اَضَلُّ
مِمَّنِ
اتَّبَعَ
هَوٰىهُ
بِغَیْرِ
هُدًی
مِّنَ
اللّٰهِ ؕ
اِنَّ
اللّٰهَ
لَا
یَهْدِی
الْقَوْمَ
الظّٰلِمِیْنَ
۟۠
وَلَقَدْ
وَصَّلْنَا
لَهُمُ
الْقَوْلَ
لَعَلَّهُمْ
یَتَذَكَّرُوْنَ
۟ؕ