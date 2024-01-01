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لَقَدْ
اَنْزَلْنَاۤ
اِلَیْكُمْ
كِتٰبًا
فِیْهِ
ذِكْرُكُمْ ؕ
اَفَلَا
تَعْقِلُوْنَ
۟۠
وَكَمْ
قَصَمْنَا
مِنْ
قَرْیَةٍ
كَانَتْ
ظَالِمَةً
وَّاَنْشَاْنَا
بَعْدَهَا
قَوْمًا
اٰخَرِیْنَ
۟
فَلَمَّاۤ
اَحَسُّوْا
بَاْسَنَاۤ
اِذَا
هُمْ
مِّنْهَا
یَرْكُضُوْنَ
۟ؕ
لَا
تَرْكُضُوْا
وَارْجِعُوْۤا
اِلٰی
مَاۤ
اُتْرِفْتُمْ
فِیْهِ
وَمَسٰكِنِكُمْ
لَعَلَّكُمْ
تُسْـَٔلُوْنَ
۟
قَالُوْا
یٰوَیْلَنَاۤ
اِنَّا
كُنَّا
ظٰلِمِیْنَ
۟
فَمَا
زَالَتْ
تِّلْكَ
دَعْوٰىهُمْ
حَتّٰی
جَعَلْنٰهُمْ
حَصِیْدًا
خٰمِدِیْنَ
۟