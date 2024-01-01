وَمَنْ

اَعْرَضَ

عَنْ

ذِكْرِیْ

فَاِنَّ

لَهٗ

مَعِیْشَةً

ضَنْكًا

وَّنَحْشُرُهٗ

یَوْمَ

الْقِیٰمَةِ

اَعْمٰی

۟

قَالَ

رَبِّ

لِمَ

حَشَرْتَنِیْۤ

اَعْمٰی

وَقَدْ

كُنْتُ

بَصِیْرًا

۟

قَالَ

كَذٰلِكَ

اَتَتْكَ

اٰیٰتُنَا

فَنَسِیْتَهَا ۚ

وَكَذٰلِكَ

الْیَوْمَ

تُنْسٰی

۟

وَكَذٰلِكَ

نَجْزِیْ

مَنْ

اَسْرَفَ

وَلَمْ

یُؤْمِنْ

بِاٰیٰتِ

رَبِّهٖ ؕ

وَلَعَذَابُ

الْاٰخِرَةِ

اَشَدُّ

وَاَبْقٰی

۟

اَفَلَمْ

یَهْدِ

لَهُمْ

كَمْ

اَهْلَكْنَا

قَبْلَهُمْ

مِّنَ

الْقُرُوْنِ

یَمْشُوْنَ

فِیْ

مَسٰكِنِهِمْ ؕ

اِنَّ

فِیْ

ذٰلِكَ

لَاٰیٰتٍ

لِّاُولِی

النُّهٰی

۟۠

وَلَوْلَا

كَلِمَةٌ

سَبَقَتْ

مِنْ

رَّبِّكَ

لَكَانَ

لِزَامًا

وَّاَجَلٌ

مُّسَمًّی

۟ؕ

فَاصْبِرْ

عَلٰی

مَا

یَقُوْلُوْنَ

وَسَبِّحْ

بِحَمْدِ

رَبِّكَ

قَبْلَ

طُلُوْعِ

الشَّمْسِ

وَقَبْلَ

غُرُوْبِهَا ۚ

وَمِنْ

اٰنَآئِ

الَّیْلِ

فَسَبِّحْ

وَاَطْرَافَ

النَّهَارِ

لَعَلَّكَ

تَرْضٰی