وَجَآءَ

اِخْوَةُ

یُوْسُفَ

فَدَخَلُوْا

عَلَیْهِ

فَعَرَفَهُمْ

وَهُمْ

لَهٗ

مُنْكِرُوْنَ

۟

وَلَمَّا

جَهَّزَهُمْ

بِجَهَازِهِمْ

قَالَ

ائْتُوْنِیْ

بِاَخٍ

لَّكُمْ

مِّنْ

اَبِیْكُمْ ۚ

اَلَا

تَرَوْنَ

اَنِّیْۤ

اُوْفِی

الْكَیْلَ

وَاَنَا

خَیْرُ

الْمُنْزِلِیْنَ

۟

فَاِنْ

لَّمْ

تَاْتُوْنِیْ

بِهٖ

فَلَا

كَیْلَ

لَكُمْ

عِنْدِیْ

وَلَا

تَقْرَبُوْنِ

۟

قَالُوْا

سَنُرَاوِدُ

عَنْهُ

اَبَاهُ

وَاِنَّا

لَفٰعِلُوْنَ

۟

وَقَالَ

لِفِتْیٰنِهِ

اجْعَلُوْا

بِضَاعَتَهُمْ

فِیْ

رِحَالِهِمْ

لَعَلَّهُمْ

یَعْرِفُوْنَهَاۤ

اِذَا

انْقَلَبُوْۤا

اِلٰۤی

اَهْلِهِمْ

لَعَلَّهُمْ

یَرْجِعُوْنَ

۟

فَلَمَّا

رَجَعُوْۤا

اِلٰۤی

اَبِیْهِمْ

قَالُوْا

یٰۤاَبَانَا

مُنِعَ

مِنَّا

الْكَیْلُ

فَاَرْسِلْ

مَعَنَاۤ

اَخَانَا

نَكْتَلْ

وَاِنَّا

لَهٗ

لَحٰفِظُوْنَ

۟

قَالَ

هَلْ

اٰمَنُكُمْ

عَلَیْهِ

اِلَّا

كَمَاۤ

اَمِنْتُكُمْ

عَلٰۤی

اَخِیْهِ

مِنْ

قَبْلُ ؕ

فَاللّٰهُ

خَیْرٌ

حٰفِظًا ۪

وَّهُوَ

اَرْحَمُ

الرّٰحِمِیْنَ

۟

وَلَمَّا

فَتَحُوْا

مَتَاعَهُمْ

وَجَدُوْا

بِضَاعَتَهُمْ

رُدَّتْ

اِلَیْهِمْ ؕ

قَالُوْا

یٰۤاَبَانَا

مَا

نَبْغِیْ ؕ

هٰذِهٖ

بِضَاعَتُنَا

رُدَّتْ

اِلَیْنَا ۚ

وَنَمِیْرُ

اَهْلَنَا

وَنَحْفَظُ

اَخَانَا

وَنَزْدَادُ

كَیْلَ

بَعِیْرٍ ؕ

ذٰلِكَ

كَیْلٌ

یَّسِیْرٌ

۟

قَالَ

لَنْ

اُرْسِلَهٗ

مَعَكُمْ

حَتّٰی

تُؤْتُوْنِ

مَوْثِقًا

مِّنَ

اللّٰهِ

لَتَاْتُنَّنِیْ

بِهٖۤ

اِلَّاۤ

اَنْ

یُّحَاطَ

بِكُمْ ۚ

فَلَمَّاۤ

اٰتَوْهُ

مَوْثِقَهُمْ

قَالَ

اللّٰهُ

عَلٰی

مَا

نَقُوْلُ

وَكِیْلٌ

۟

وَقَالَ

یٰبَنِیَّ

لَا

تَدْخُلُوْا

مِنْ

بَابٍ

وَّاحِدٍ

وَّادْخُلُوْا

مِنْ

اَبْوَابٍ

مُّتَفَرِّقَةٍ ؕ

وَمَاۤ

اُغْنِیْ

عَنْكُمْ

مِّنَ

اللّٰهِ

مِنْ

شَیْءٍ ؕ

اِنِ

الْحُكْمُ

اِلَّا

لِلّٰهِ ؕ

عَلَیْهِ

تَوَكَّلْتُ ۚ

وَعَلَیْهِ

فَلْیَتَوَكَّلِ

الْمُتَوَكِّلُوْنَ