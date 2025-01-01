وَقَالَ

لِلَّذِیْ

ظَنَّ

اَنَّهٗ

نَاجٍ

مِّنْهُمَا

اذْكُرْنِیْ

عِنْدَ

رَبِّكَ ؗ

فَاَنْسٰىهُ

الشَّیْطٰنُ

ذِكْرَ

رَبِّهٖ

فَلَبِثَ

فِی

السِّجْنِ

بِضْعَ

سِنِیْنَ

۟ؕ۠

وَقَالَ

الْمَلِكُ

اِنِّیْۤ

اَرٰی

سَبْعَ

بَقَرٰتٍ

سِمَانٍ

یَّاْكُلُهُنَّ

سَبْعٌ

عِجَافٌ

وَّسَبْعَ

سُنْۢبُلٰتٍ

خُضْرٍ

وَّاُخَرَ

یٰبِسٰتٍ ؕ

یٰۤاَیُّهَا

الْمَلَاُ

اَفْتُوْنِیْ

فِیْ

رُءْیَایَ

اِنْ

كُنْتُمْ

لِلرُّءْیَا

تَعْبُرُوْنَ

۟

قَالُوْۤا

اَضْغَاثُ

اَحْلَامٍ ۚ

وَمَا

نَحْنُ

بِتَاْوِیْلِ

الْاَحْلَامِ

بِعٰلِمِیْنَ

۟

وَقَالَ

الَّذِیْ

نَجَا

مِنْهُمَا

وَادَّكَرَ

بَعْدَ

اُمَّةٍ

اَنَا

اُنَبِّئُكُمْ

بِتَاْوِیْلِهٖ

فَاَرْسِلُوْنِ

۟

یُوْسُفُ

اَیُّهَا

الصِّدِّیْقُ

اَفْتِنَا

فِیْ

سَبْعِ

بَقَرٰتٍ

سِمَانٍ

یَّاْكُلُهُنَّ

سَبْعٌ

عِجَافٌ

وَّسَبْعِ

سُنْۢبُلٰتٍ

خُضْرٍ

وَّاُخَرَ

یٰبِسٰتٍ ۙ

لَّعَلِّیْۤ

اَرْجِعُ

اِلَی

النَّاسِ

لَعَلَّهُمْ

یَعْلَمُوْنَ

۟

قَالَ

تَزْرَعُوْنَ

سَبْعَ

سِنِیْنَ

دَاَبًا ۚ

فَمَا

حَصَدْتُّمْ

فَذَرُوْهُ

فِیْ

سُنْۢبُلِهٖۤ

اِلَّا

قَلِیْلًا

مِّمَّا

تَاْكُلُوْنَ

۟

ثُمَّ

یَاْتِیْ

مِنْ

بَعْدِ

ذٰلِكَ

سَبْعٌ

شِدَادٌ

یَّاْكُلْنَ

مَا

قَدَّمْتُمْ

لَهُنَّ

اِلَّا

قَلِیْلًا

مِّمَّا

تُحْصِنُوْنَ

۟

ثُمَّ

یَاْتِیْ

مِنْ

بَعْدِ

ذٰلِكَ

عَامٌ

فِیْهِ

یُغَاثُ

النَّاسُ

وَفِیْهِ

یَعْصِرُوْنَ

۟۠

وَقَالَ

الْمَلِكُ

ائْتُوْنِیْ

بِهٖ ۚ

فَلَمَّا

جَآءَهُ

الرَّسُوْلُ

قَالَ

ارْجِعْ

اِلٰی

رَبِّكَ

فَسْـَٔلْهُ

مَا

بَالُ

النِّسْوَةِ

الّٰتِیْ

قَطَّعْنَ

اَیْدِیَهُنَّ ؕ

اِنَّ

رَبِّیْ

بِكَیْدِهِنَّ

عَلِیْمٌ

۟

قَالَ

مَا

خَطْبُكُنَّ

اِذْ

رَاوَدْتُّنَّ

یُوْسُفَ

عَنْ

نَّفْسِهٖ ؕ

قُلْنَ

حَاشَ

لِلّٰهِ

مَا

عَلِمْنَا

عَلَیْهِ

مِنْ

سُوْٓءٍ ؕ

قَالَتِ

امْرَاَتُ

الْعَزِیْزِ

الْـٰٔنَ

حَصْحَصَ

الْحَقُّ ؗ

اَنَا

رَاوَدْتُّهٗ

عَنْ

نَّفْسِهٖ

وَاِنَّهٗ

لَمِنَ

الصّٰدِقِیْنَ