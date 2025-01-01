اِنَّ

فِیْ

ذٰلِكَ

لَاٰیَةً

لِّمَنْ

خَافَ

عَذَابَ

الْاٰخِرَةِ ؕ

ذٰلِكَ

یَوْمٌ

مَّجْمُوْعٌ ۙ

لَّهُ

النَّاسُ

وَذٰلِكَ

یَوْمٌ

مَّشْهُوْدٌ

۟

وَمَا

نُؤَخِّرُهٗۤ

اِلَّا

لِاَجَلٍ

مَّعْدُوْدٍ

۟ؕ

یَوْمَ

یَاْتِ

لَا

تَكَلَّمُ

نَفْسٌ

اِلَّا

بِاِذْنِهٖ ۚ

فَمِنْهُمْ

شَقِیٌّ

وَّسَعِیْدٌ

۟

فَاَمَّا

الَّذِیْنَ

شَقُوْا

فَفِی

النَّارِ

لَهُمْ

فِیْهَا

زَفِیْرٌ

وَّشَهِیْقٌ

۟ۙ

خٰلِدِیْنَ

فِیْهَا

مَا

دَامَتِ

السَّمٰوٰتُ

وَالْاَرْضُ

اِلَّا

مَا

شَآءَ

رَبُّكَ ؕ

اِنَّ

رَبَّكَ

فَعَّالٌ

لِّمَا

یُرِیْدُ

۟

وَاَمَّا

الَّذِیْنَ

سُعِدُوْا

فَفِی

الْجَنَّةِ

خٰلِدِیْنَ

فِیْهَا

مَا

دَامَتِ

السَّمٰوٰتُ

وَالْاَرْضُ

اِلَّا

مَا

شَآءَ

رَبُّكَ ؕ

عَطَآءً

غَیْرَ

مَجْذُوْذٍ

۟

فَلَا

تَكُ

فِیْ

مِرْیَةٍ

مِّمَّا

یَعْبُدُ

هٰۤؤُلَآءِ ؕ

مَا

یَعْبُدُوْنَ

اِلَّا

كَمَا

یَعْبُدُ

اٰبَآؤُهُمْ

مِّنْ

قَبْلُ ؕ

وَاِنَّا

لَمُوَفُّوْهُمْ

نَصِیْبَهُمْ

غَیْرَ

مَنْقُوْصٍ