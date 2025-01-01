فَاَمَّا
الَّذِیْنَ
شَقُوْا
فَفِی
النَّارِ
لَهُمْ
فِیْهَا
زَفِیْرٌ
وَّشَهِیْقٌ
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3

অতঃপর যারা হবে হতভাগ্য তারা থাকবে আগুনে এবং সেখানে তাদের থাকবে চিৎকার ও আর্তনাদ,