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Adh-Dhariyat
43
51:43
وفي ثمود اذ قيل لهم تمتعوا حتى حين ٤٣
وَفِى ثَمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا۟ حَتَّىٰ حِينٍۢ ٤٣
وَفِي
ثَمُودَ
إِذۡ
قِيلَ
لَهُمۡ
تَمَتَّعُواْ
حَتَّىٰ
حِينٖ
٤٣
Semud milletinin başına gelende de ibret vardır: Onlara, "Bir süreye kadar zevklenin" denmişti.
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العربية
Tafseer Jalalayn
﴿وَفِی﴾ إهْلَاك ﴿ثَمُودَ﴾ آيَة ﴿إِذۡ قِیلَ لَهُمۡ﴾ بَعْد عَقْر النَّاقَة ﴿تَمَتَّعُوا۟ حَتَّىٰ حِینࣲ ٤٣﴾ إلَى انقضاء آجالكم كما في آية {تَمَتَّعُوا۟ فِی دَارِكُمۡ ثَلَـٰثَةَ أَیَّامࣲۖ}