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Adh-Dhariyat
34
51:34
مسومة عند ربك للمسرفين ٣٤
مُّسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ ٣٤
مُّسَوَّمَةً
عِندَ
رَبِّكَ
لِلۡمُسۡرِفِينَ
٣٤
Elçiler: "Suçlu bir milletin üzerine, Rabbinin katından işaretli olarak, aşırı gidenlere mahsus sert taşlar göndermekle görevlendirildik" dediler.
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Al-Sa'di
51:34 ile 51:35 arasındaki ayetler grubu için bir tefsir okuyorsunuz
Этим грешным народом был народ Лута, который отверг Божьего посланника, поклонялся ложным богам и совершал омерзительный содомский грех, которого не делал никто прежде. За их нечестие и беззаконие Аллах велел забросать их камнями, на каждом из которых было записано имя того, кому этот камень предназначался. Ибрахим принялся защищать народ Лута в надежде, что Аллах отсрочит их наказание, и ангелы сказали ему: «О Ибрахим (Авраам)! Оставь споры, ибо твой Господь уже отдал приказ, и их постигнут неотвратимые мучения» (11:76).