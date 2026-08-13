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Tefsir: Yusuf 12:89
Yusuf
89
12:89
قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه اذ انتم جاهلون ٨٩
قَالَ هَلْ عَلِمْتُم مَّا فَعَلْتُم بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنتُمْ جَـٰهِلُونَ ٨٩
قَالَ
هَلۡ
عَلِمۡتُم
مَّا
فَعَلۡتُم
بِيُوسُفَ
وَأَخِيهِ
إِذۡ
أَنتُمۡ
جَٰهِلُونَ
٨٩
"Siz, Yusuf ve kardeşine bilmeden neler yaptığınızın farkında mısınız?" dedi.
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Hadis
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العربية
Al-Sa'di
Несправедливый поступок братьев по отношению к Йусуфу совершенно очевиден. А несправедливостью по отношению к его брату могли быть слова: «Если он украл, то ведь еще раньше воровал его брат» (12:77). Возможно также, что несправедливое отношение братьев к Беньямину проявилось в том, что их поступок стал причиной его разлуки с отцом. А лучше всего об этом известно Аллаху. Следует отметить, что Йусуф словно попытался оправдать поступок своих братьев невежеством. А может быть, он укорил братьев за поступок, который совершают только невежественные люди и который не подобало совершать им.