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Tefsir: Yusuf 12:85
Yusuf
85
12:85
قالوا تالله تفتا تذكر يوسف حتى تكون حرضا او تكون من الهالكين ٨٥
قَالُوا۟ تَٱللَّهِ تَفْتَؤُا۟ تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّىٰ تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ ٱلْهَـٰلِكِينَ ٨٥
قَالُواْ
تَٱللَّهِ
تَفۡتَؤُاْ
تَذۡكُرُ
يُوسُفَ
حَتَّىٰ
تَكُونَ
حَرَضًا
أَوۡ
تَكُونَ
مِنَ
ٱلۡهَٰلِكِينَ
٨٥
"Allah'a yemin ederiz ki, Yusuf'u anıp durman seni bitkin düşürecek veya helak olacaksın" dediler.
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Al-Sa'di
12:85 ile 12:86 arasındaki ayetler grubu için bir tefsir okuyorsunuz
Сыновья были поражены поведением своего отца и сказали: «Клянемся Аллахом, ты никогда не перестанешь поминать Йусуфа. Это закончится только тогда, когда ты умрешь или совершенно лишишься сил и не сможешь двигаться и разговаривать. А пока ты способен поминать его, ты не перестанешь делать этого».