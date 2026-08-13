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Tefsir: Yusuf 12:82
Yusuf
82
12:82
واسال القرية التي كنا فيها والعير التي اقبلنا فيها وانا لصادقون ٨٢
وَسْـَٔلِ ٱلْقَرْيَةَ ٱلَّتِى كُنَّا فِيهَا وَٱلْعِيرَ ٱلَّتِىٓ أَقْبَلْنَا فِيهَا ۖ وَإِنَّا لَصَـٰدِقُونَ ٨٢
وَسۡـَٔلِ
ٱلۡقَرۡيَةَ
ٱلَّتِي
كُنَّا
فِيهَا
وَٱلۡعِيرَ
ٱلَّتِيٓ
أَقۡبَلۡنَا
فِيهَاۖ
وَإِنَّا
لَصَٰدِقُونَ
٨٢
Onlara sırt çevirdi, "Vah, Yusuf'a yazık oldu!" dedi ve üzüntüden gözlerine ak düştü. Artık acısını içinde saklıyordu.
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Hadis
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العربية
Al-Sa'di
Когда братья потеряли надежду на то, что Йусуф позволит им увезти с собой младшего брата, они уединились для того, чтобы посоветоваться. Они беседовали так, чтобы никто не мог услышать их разговор. Старший брат сказал: «Помните ли вы о клятве, которую дали своему отцу? Вы поклялись оберегать Йусуфа и вернуться вместе с ним, если только вас не постигнет беда, которую вы не сможете предотвратить. А помните ли вы о том, как мы несправедливо обошлись с Йусуфом? Неужели нам придется вернуться домой без нашего брата? Как я посмотрю в лицо отцу? Я останусь в Египте и не покину этой страны, пока отец не разрешит мне вернуться или пока Аллах не сделает так, чтобы я вернулся домой один или с моим братом. Воистину, Аллах всегда принимает самые прекрасные решения. А вам следует вернуться домой и рассказать о том, что мы не смогли вернуться с Беньямином, потому что его схватили за кражу. Расскажите также о том, что мы сделали все возможное, чтобы спасти его. Мы не можем свидетельствовать о том, чего не знаем. Мы лишь видели, что египтяне вытащили чашу из мешка Беньямина. Мы не ведаем сокровенное, и если бы нам было известно, что все закончится таким образом, мы никогда не стали бы усердствовать для того, чтобы взять его в поездку, и не стали бы давать клятв и обещаний. Мы не думали, что с нами может приключиться такая история. А если отец не поверит вашим словам, то пусть спросит караванщиков, которые были свидетелями всего, что произошло. Постарайтесь убедить отца в том, что вы не лжете и не искажаете действительности, а рассказываете только то, что приключилось с вами».