Giriş yap
Giriş yap
Giriş yap
Dil Seçin
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Yusuf
76
12:76
فبدا باوعيتهم قبل وعاء اخيه ثم استخرجها من وعاء اخيه كذالك كدنا ليوسف ما كان لياخذ اخاه في دين الملك الا ان يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم ٧٦
فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَآءِ أَخِيهِ ثُمَّ ٱسْتَخْرَجَهَا مِن وِعَآءِ أَخِيهِ ۚ كَذَٰلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ ۖ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِى دِينِ ٱلْمَلِكِ إِلَّآ أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ ۚ نَرْفَعُ دَرَجَـٰتٍۢ مَّن نَّشَآءُ ۗ وَفَوْقَ كُلِّ ذِى عِلْمٍ عَلِيمٌۭ ٧٦
فَبَدَأَ
بِأَوۡعِيَتِهِمۡ
قَبۡلَ
وِعَآءِ
أَخِيهِ
ثُمَّ
ٱسۡتَخۡرَجَهَا
مِن
وِعَآءِ
أَخِيهِۚ
كَذَٰلِكَ
كِدۡنَا
لِيُوسُفَۖ
مَا
كَانَ
لِيَأۡخُذَ
أَخَاهُ
فِي
دِينِ
ٱلۡمَلِكِ
إِلَّآ
أَن
يَشَآءَ
ٱللَّهُۚ
نَرۡفَعُ
دَرَجَٰتٖ
مَّن
نَّشَآءُۗ
وَفَوۡقَ
كُلِّ
ذِي
عِلۡمٍ
عَلِيمٞ
٧٦
Yusuf kardeşinin yükünden önce onlarınkini aramaya başladı; sonra kardeşinin yükünden su kabını çıkardı. İşte biz Yusuf'a böyle bir plan kullanmasını vahyettik. Çünkü hükümdarın kanunlarına göre kardeşini alıkoyamazdı, meğer ki Allah dileye. Dilediğimizi derecelerle yükseltiriz. Her ilim sahibinden üstün bir bilen bulunur.
Tefsirler
Katmanlar
Dersler
Yansımalar
Cevaplar
Kıraat
Hadis
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ أَخِيهِ
] ئهوانیش یهكهمجار باری براكان گهڕان پێش باری بنیامینى براى یوسف بۆ ئهوهی كه گومان نهچێته سهریان [
ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وِعَاءِ أَخِيهِ
] دواتر كه گهڕان لهناو باری بنیامیندا دهریان كرد [
كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ
] خوای گهوره ئهفهرمووێ: بهم شێوازه نهخشهمان بۆ یوسف دانا نهخشهیهك كه خوا پێى رازیهو پڕه له حیكمهت و بهرژهوهندى [
مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ
] ئهو سزای براكهی خۆی نهدا به گوێرهی شهریعهتی پاشاكه بهوهی كه ئهبوایه لێی بدرایاو دوو قات غهرامه بكرایه بهڵام ئهم به گوێرهی شهریعهتی یهعقوبی باوكی كردو كردی به كۆیلهو بۆ ماوهی ساڵێك لای خۆی هێشتیهوه [
إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ
] ئیلا ئهگهر خوای گهوره ویستی لێ بێت [
نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَاءُ
] پلهی ههر كهسێك بهرز ئهكهینهوه كه ویستمان لێ بێت وهكو پلهو پایهى یوسفمان -
صلی الله علیه وسلم
- بهرز كردهوه [
وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ (٧٦)
] لهسهرووی ههموو خاوهن زانیاریهكهوه زانایهكی تر ههیه تا دهگاته خوای گهوره.