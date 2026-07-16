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Yusuf
7
12:7
۞ لقد كان في يوسف واخوته ايات للسايلين ٧
۞ لَّقَدْ كَانَ فِى يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِۦٓ ءَايَـٰتٌۭ لِّلسَّآئِلِينَ ٧
۞ لَّقَدۡ
كَانَ
فِي
يُوسُفَ
وَإِخۡوَتِهِۦٓ
ءَايَٰتٞ
لِّلسَّآئِلِينَ
٧
And olsun ki, Yusuf ve kardeşlerinin olayında, soranlara nice ibretler vardır.
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Kıraat
Hadis
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العربية
Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
Hakika katika kisa cha Yūsuf na ndugu zake kuna mazingatio na dalili za uweza wa Mwenyezi Mungu na hekima Yake kwa anyeuliza habari zao na akataka kuzijua.