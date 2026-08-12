Giriş yap
Giriş yap
Giriş yap
Dil Seçin
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tefsir: Yusuf 12:56
Yusuf
56
12:56
وكذالك مكنا ليوسف في الارض يتبوا منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع اجر المحسنين ٥٦
وَكَذَٰلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِى ٱلْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَآءُ ۚ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَّشَآءُ ۖ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ٥٦
وَكَذَٰلِكَ
مَكَّنَّا
لِيُوسُفَ
فِي
ٱلۡأَرۡضِ
يَتَبَوَّأُ
مِنۡهَا
حَيۡثُ
يَشَآءُۚ
نُصِيبُ
بِرَحۡمَتِنَا
مَن
نَّشَآءُۖ
وَلَا
نُضِيعُ
أَجۡرَ
ٱلۡمُحۡسِنِينَ
٥٦
Yusuf'u böylece o memlekete yerleştirdik; istediği yerlerde oturabilirdi. Rahmetimizi tıpkı bu misalde olduğu gibi istediğimize veririz; iyi davrananların ecrini zayi etmeyiz.
Tefsirler
Katmanlar
Dersler
Yansımalar
Cevaplar
Kıraat
Hadis
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ
] خوای گهوره ئهفهرمووێ: بهم شێوازه پلهو پایهو دهسهڵاتمان به یوسف -
صلی الله علیه وسلم
- دا لهسهر زهوی له میصر [
يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ
] له ههر شوێنێك دانیشێت وهكو ماڵی خۆی ههڵسوكهوت و مامهڵه دهكات، دواى ئهوهى له بهندینخانهى تهنگدا بوو [
نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَنْ نَشَاءُ
] ڕهحمهتی خۆمان بهههر كهسێك ئهبهخشین كه ویستمان لێ بێت [
وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ (٥٦)
] وه ئهجرو پاداشتی چاكهكاران نافهوتێنین.