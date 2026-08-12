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Tefsir: Yusuf 12:46
Yusuf
46
12:46
يوسف ايها الصديق افتنا في سبع بقرات سمان ياكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر واخر يابسات لعلي ارجع الى الناس لعلهم يعلمون ٤٦
يُوسُفُ أَيُّهَا ٱلصِّدِّيقُ أَفْتِنَا فِى سَبْعِ بَقَرَٰتٍۢ سِمَانٍۢ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌۭ وَسَبْعِ سُنۢبُلَـٰتٍ خُضْرٍۢ وَأُخَرَ يَابِسَـٰتٍۢ لَّعَلِّىٓ أَرْجِعُ إِلَى ٱلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ ٤٦
يُوسُفُ
أَيُّهَا
ٱلصِّدِّيقُ
أَفۡتِنَا
فِي
سَبۡعِ
بَقَرَٰتٖ
سِمَانٖ
يَأۡكُلُهُنَّ
سَبۡعٌ
عِجَافٞ
وَسَبۡعِ
سُنۢبُلَٰتٍ
خُضۡرٖ
وَأُخَرَ
يَابِسَٰتٖ
لَّعَلِّيٓ
أَرۡجِعُ
إِلَى
ٱلنَّاسِ
لَعَلَّهُمۡ
يَعۡلَمُونَ
٤٦
Hapishaneye varıp: "Ey doğru sözlü Yusuf! Rüyada görülen yedi semiz ineği yedi zayıf ineğin yemesi; yedi yeşil başak ve bir o kadar kuru başak nedir? Bize yorumla, ben de insanlara ulaştırayım da bilsinler" dedi.
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Al-Sa'di
12:46 ile 12:48 arasındaki ayetler grubu için bir tefsir okuyorsunuz
Юноша, который был заточен в темницу вместе с Йусуфом и увидел во сне, как он разливает вино для своего господина, спустя много лет вспомнил про него. Он вспомнил о его просьбе и том, с какой точностью Йусуф истолковал их сновидения. И тогда ему стало ясно, что если ему предоставят возможность встретиться с Йусуфом и спросить его о сновидении, то он сможет рассказать людям о его толковании. Вельможи отправили его в темницу, и когда он явился к Йусуфу, тот не стал бранить его за забывчивость. Он выслушал его просьбу и ответил на его вопросы.