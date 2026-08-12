Giriş yap
Giriş yap
Giriş yap
Dil Seçin
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tefsir: Yusuf 12:39
Yusuf
39
12:39
يا صاحبي السجن اارباب متفرقون خير ام الله الواحد القهار ٣٩
يَـٰصَـٰحِبَىِ ٱلسِّجْنِ ءَأَرْبَابٌۭ مُّتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ ٱللَّهُ ٱلْوَٰحِدُ ٱلْقَهَّارُ ٣٩
يَٰصَٰحِبَيِ
ٱلسِّجۡنِ
ءَأَرۡبَابٞ
مُّتَفَرِّقُونَ
خَيۡرٌ
أَمِ
ٱللَّهُ
ٱلۡوَٰحِدُ
ٱلۡقَهَّارُ
٣٩
"Ey mahpus arkadaşlarım! Ayrı ayrı bir sürü uydurma rabler mi daha iyidir, yoksa her şeyden üstün tek Allah mı?"
Tefsirler
Katmanlar
Dersler
Yansımalar
Cevaplar
Kıraat
Hadis
Aa
العربية
Al-Sa'di
Неужели вам нравится поклоняться слабым и беспомощным божествам, которые не способны принести пользу или причинить вред, одарить щедротами или лишить благ? Ваши божества разрозненны, потому что одни из вас поклоняются деревьям, другие - камням, третьи - ангелам, четвертые - покойникам, пятые - другим языческим идолам. Неужели поклоняться таким божествам лучше, чем поклоняться Аллаху, обладающему всеми качествами совершенства? Он один обладает божественной сущностью и прекрасными именами и вершит достохвальные деяния, и никто не разделяет с ним этих божественных атрибутов. Его могущество настолько велико, что Ему покорны все творения, и во Вселенной происходит только то, что Ему угодно. А если что-нибудь Ему не угодно, то этому не суждено произойти. Безусловно, Господь Бог, обладающий такими удивительными качествами, абсолютно превосходит идолов, которые только называются богами. Они не обладают совершенными качествами и не способны вершить божественные деяния. И поэтому далее Йусуф сказал: