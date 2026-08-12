Giriş yap
Giriş yap
Giriş yap
Dil Seçin
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tefsir: Yusuf 12:3
Yusuf
3
12:3
نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هاذا القران وان كنت من قبله لمن الغافلين ٣
نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ ٱلْقَصَصِ بِمَآ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ هَـٰذَا ٱلْقُرْءَانَ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِۦ لَمِنَ ٱلْغَـٰفِلِينَ ٣
نَحۡنُ
نَقُصُّ
عَلَيۡكَ
أَحۡسَنَ
ٱلۡقَصَصِ
بِمَآ
أَوۡحَيۡنَآ
إِلَيۡكَ
هَٰذَا
ٱلۡقُرۡءَانَ
وَإِن
كُنتَ
مِن
قَبۡلِهِۦ
لَمِنَ
ٱلۡغَٰفِلِينَ
٣
Biz bu Kuran'ı vahyederek, sana en güzel kıssaları anlatıyoruz.. Oysa daha önce sen bunlardan habersizdin.
Tefsirler
Katmanlar
Dersler
Yansımalar
Cevaplar
Kıraat
Hadis
Aa
العربية
Al-Sa'di
О Мухаммад! Коран действительно является прекрасным повествованием, поскольку отличается правдивостью историй, плавностью речи и великолепием значений. Мы открыли тебе это писание и благодаря этому возвысили тебя над остальными пророками. Воистину, это - сущая милость Аллаха по отношению к тебе. А ведь до начала откровений ты ничего не ведал о писаниях и вере. Но Всевышний Аллах сделал это Откровение светом, благодаря которому Он наставляет на прямой путь, кого пожелает. После восхваления историй, содержащихся в Священном Коране, и признания их самыми прекрасными повествованиями, подобных которым не существует ни в одном другом писании, Всевышний Аллах поведал удивительную и прекрасную историю о пророке Йусуфе, его славном отце и братьях. Следует отметить, что вначале Всевышний Аллах подчеркнул, что из Священного Корана Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, узнает только самые прекрасные истории. Затем Аллах подробно описал эту историю и многое из того, что произошло с Йусуфом и его братьями. Из этого следует, что кораническое описание этой истории является полным и прекрасным. И если человек пытается дополнить и приукрасить это повествование рассказами, услышанными от сынов Исраила, которые передаются через неизвестную цепочку рассказчиков и зачастую оказываются лживыми, то он словно пытается дополнить слова Аллаха и усовершенствовать то, что считает несовершенным и незаконченным. И если поступок можно охарактеризовать подобным образом, то он является в достаточной мере порочным. И хотя во многих толкованиях эта кораническая история дополняется многочисленными лживыми и противоречивыми рассказами, раб Божий обязан постичь смысл ниспосланного Аллахом и отказаться от всего, что дошло до нас не от Пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует.