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Tefsir: Yusuf 12:28
Yusuf
28
12:28
فلما راى قميصه قد من دبر قال انه من كيدكن ان كيدكن عظيم ٢٨
فَلَمَّا رَءَا قَمِيصَهُۥ قُدَّ مِن دُبُرٍۢ قَالَ إِنَّهُۥ مِن كَيْدِكُنَّ ۖ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌۭ ٢٨
فَلَمَّا
رَءَا
قَمِيصَهُۥ
قُدَّ
مِن
دُبُرٖ
قَالَ
إِنَّهُۥ
مِن
كَيۡدِكُنَّۖ
إِنَّ
كَيۡدَكُنَّ
عَظِيمٞ
٢٨
Kocası gömleğin arkadan yırtılmış olduğunu görünce, karısına hitaben "Doğrusu bu sizin hilenizdir, siz kadınların fendi büyüktür" dedi. Yusuf'a dönerek: "Yusuf! Sen bundan kimseye bahsetme"; kadına dönerek: "Sen de günahının bağışlanmasını dile, çünkü suçlulardansın" dedi.
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Al-Sa'di
12:27 ile 12:28 arasındaki ayetler grubu için bir tefsir okuyorsunuz
Йусуф заявил, что ее обвинения являются ложными и что она сама пыталась соблазнить его. Визирь выслушал их и оказался в затруднительном положении. Один из них говорил правду, однако он не знал, кто именно был правдив. Однако по воле Всевышнего Аллаха различные обстоятельства и доказательства всегда свидетельствуют в пользу истины. Иногда рабам удается найти эти доказательства, а иногда они остаются незамеченными. В случае с пророком Йусуфом Аллах помог людям разобраться в том, кто говорил правду, дабы со святого пророка и пречистого избранника были сняты лживые обвинения. Один из родственников жены визиря догадался, что есть обстоятельство, которое поможет им разобраться в происшедшем. Он сказал: «Если он добивался ее и пытался соблазнить, а она пыталась оттолкнуть его, то его рубашка должна быть порвана спереди. И если это так, то она говорит правду, а он лжет. Но если она домогалась его, а он пытался убежать от нее, то его рубашка должна быть порвана сзади. И если это так, то она лжет, а он говорит правду».