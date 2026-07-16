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Yusuf
19
12:19
وجاءت سيارة فارسلوا واردهم فادلى دلوه قال يا بشرى هاذا غلام واسروه بضاعة والله عليم بما يعملون ١٩
وَجَآءَتْ سَيَّارَةٌۭ فَأَرْسَلُوا۟ وَارِدَهُمْ فَأَدْلَىٰ دَلْوَهُۥ ۖ قَالَ يَـٰبُشْرَىٰ هَـٰذَا غُلَـٰمٌۭ ۚ وَأَسَرُّوهُ بِضَـٰعَةًۭ ۚ وَٱللَّهُ عَلِيمٌۢ بِمَا يَعْمَلُونَ ١٩
وَجَآءَتۡ
سَيَّارَةٞ
فَأَرۡسَلُواْ
وَارِدَهُمۡ
فَأَدۡلَىٰ
دَلۡوَهُۥۖ
قَالَ
يَٰبُشۡرَىٰ
هَٰذَا
غُلَٰمٞۚ
وَأَسَرُّوهُ
بِضَٰعَةٗۚ
وَٱللَّهُ
عَلِيمُۢ
بِمَا
يَعۡمَلُونَ
١٩
Bir kervan geldi, sucularını gönderdiler; sucu kovasını kuyuya saldı, "Müjde! İşte bir oğlan" dedi. Yusuf'u alıp onu ticari bir mal olarak sakladılar. Oysa Allah yaptıklarını bilir.
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Hadis
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العربية
السعدي Al-Sa'di
أي:
مكث يوسف في الجب ما مكث، حتى
{ جَاءَتْ سَيَّارَةٌ }
أي: قافلة تريد مصر،
{ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ }
أي: فرطهم ومقدمهم، الذي يعس لهم المياه، ويسبرها ويستعد لهم بتهيئة الحياض ونحو ذلك،
{ فَأَدْلَى }
ذلك الوارد
{ دَلْوَهُ }
فتعلق فيه يوسف عليه السلام وخرج.
{ قَالَ يَا بُشْرَى هَذَا غُلَامٌ }
أي: استبشر وقال: هذا غلام نفيس،
{ وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً }