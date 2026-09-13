Al-Sa'di Tefsir: Yusuf Ayah 110

Всевышний поведал о том, что преступные и жалкие люди во все времена отвергали Его посланников. Он предоставлял им отсрочку для того, чтобы они вернулись на путь истины, и это продолжалось до тех пор, пока положение Его посланников не становилось крайне тяжелым. И, несмотря на то, что посланники обладали совершенной убежденностью и твердо верили в обещание и предупреждение своего Господа, в их сердцах появлялись тень отчаяния и некоторая слабость знаний и убежденности. Когда же дело доходило до этого, Всевышний Аллах помогал Своим посланникам и их последователям, и никто не мог отвести лютую кару от преступников, которые осмелились выступить против Него. По этому поводу Он сказал: «В тот день будут испытаны (или раскроются) тайны, и тогда не будет у него ни силы, ни помощника» (86:9–10).