Al-Sa'di Tefsir: Yunus Ayah 93

Аллах поселил сынов Исраила в жилищах, в которых обитали Фараон и его подчиненные. Аллах сделал израильтян наследниками их земель и дворцов, а также наделил всевозможными яствами, напитками и прочими щедротами. И они не расходились во мнениях относительно истины, пока к ним не явилось знание. Это знание обязывало их объединиться, однако многие из них хотели возвыситься над остальными, принялись потакать своим низменным желаниям и поставили перед собой корыстные цели, которые были несовместимы с истиной. В результате между ними возникли большие разногласия. А когда наступит День воскресения, Всевышний Аллах рассудит между ними относительно того, в чем они расходились во мнениях. Он вынесет Свой справедливый приговор, опираясь на Свое всеобъемлющее знание и безграничное могущество. Сынов Исраила поразила болезнь, которая часто поражает приверженцев истинной религии. Когда сатана не может целиком отвратить людей от религии, он пытается разжечь рознь между приверженцами религии и посеять между ними вражду и ненависть. В результате между людьми возникают противоречия и взаимная вражда, и одни из них начинают обвинять в заблуждении других, что доставляет великое удовольствие проклятому сатане. Но если люди поклоняются одному Господу, следуют путем одного посланника, исповедуют одну религию и преследуют общие интересы, то почему они должны впадать в противоречия и вносить раскол в свою религию. Почему они должны разрывать связи и отношения и лишаться великого блага как в духовной, так и в мирской жизни? Почему они должны губить добрую часть своей веры? О Аллах, Обладатель величия и славы! По доброте Твоей смилуйся над правоверными, объедини их сердца и ликвидируй возникший между ними раскол.