Al-Sa'di Tefsir: Yunus Ayah 86

Муса заповедал своим соплеменникам сохранять терпение и напомнил им о факторе, который обязывает их поступать таким образом. Он сказал: «О мой народ! Если вы действительно уверовали в Аллаха, то поступайте в соответствии с требованиями правой веры. Уповайте на Аллаха и просите Его о помощи и покровительстве!» Израильтяне покорились своему пророку и сказали: «Мы уповаем на Аллаха. Господи! Не позволяй нечестивцам одолеть нас и подвергнуть нас искушениям. Не позволяй им одержать над нами верх, чтобы они не могли сказать: «Если бы они были правы, то мы не смогли бы победить их». По милости Твоей защити нас от зла неверующих, дабы мы могли исповедовать нашу религию надлежащим образом и выполнять ее предписания, не встречая ничьего сопротивления».