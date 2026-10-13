Al-Sa'di Tefsir: Yunus Ayah 72

О мои соплеменники! Вы можете отвернуться от моих проповедей, но у вас нет для этого никакого основания. Вам прекрасно известно, что вы исповедуете ложь и что мои проповеди являются правдивыми. А это значит, что вы отворачиваетесь от истины, которая подтверждается убедительными доказательствами. Я не прошу вас вознаградить меня за то, что проповедую среди вас, и не прошу у вас платы за то, что вы последуете моим советам. В противном случае вы могли бы отказаться от моей религии и сказать, что этот человек всего лишь пытается завладеть нашим богатством. Однако я не прошу вознаграждения ни у кого, кроме Аллаха. Я также не приказываю вам совершать поступки, которые я сам не совершаю. Мне велено быть покорным праведником, и поэтому я первым совершаю любое благодеяние, которое предлагаю совершать окружающим.