Tafseer Jalalayn Tefsir: Yunus Ayah 61

﴿وَمَا تَكُونُ﴾ يَا مُحَمَّد ﴿فِی شَأۡنࣲ﴾ أَمْر ﴿وَمَا تَتۡلُوا۟ مِنۡهُ﴾ أَيْ مِنْ الشَّأْن أَوْ اللَّه ﴿مِن قُرۡءَانࣲ﴾ أَنْزَلَهُ عَلَيْك ﴿وَلَا تَعۡمَلُونَ﴾ خَاطَبَهُ وَأُمَّته ﴿مِنۡ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَیۡكُمۡ شُهُودًا﴾ رُقَبَاء ﴿إِذۡ تُفِیضُونَ﴾ تَأْخُذُونَ ﴿فِیهِۚ﴾ أَيْ الْعَمَل ﴿وَمَا یَعۡزُبُ﴾ يَغِيب ﴿عَن رَّبِّكَ مِن مِّثۡقَالِ﴾ وَزْن ﴿ذَرَّةࣲ﴾ أَصْغَر نَمْلَة ﴿فِی ٱلۡأَرۡضِ وَلَا فِی ٱلسَّمَاۤءِ وَلَاۤ أَصۡغَرَ مِن ذَ ٰلِكَ وَلَاۤ أَكۡبَرَ إِلَّا فِی كِتَـٰبࣲ مُّبِینٍ ٦١﴾ بَيِّن هُوَ اللَّوْح الْمَحْفُوظ