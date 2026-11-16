﴿هُوَ ٱلَّذِی جَعَلَ ٱلشَّمۡسَ ضِیَاۤءࣰ﴾ ذَات ضِيَاء أَيْ نُور ﴿وَٱلۡقَمَرَ نُورࣰا وَقَدَّرَهُۥ﴾ مِنْ حَيْثُ سَيَّرَهُ ﴿مَنَازِلَ﴾ ثَمَانِيَة وَعِشْرِينَ مَنْزِلًا فِي ثَمَان وَعِشْرِينَ لَيْلَة مِنْ كُلّ شَهْر وَيَسْتَتِر لَيْلَتَيْنِ إنْ كَانَ الشَّهْر ثَلَاثِينَ يَوْمًا أَوْ لَيْلَة إنْ كَانَ تِسْعَة وَعِشْرِينَ يَوْمًا ﴿لِتَعۡلَمُوا۟﴾ بِذَلِكَ ﴿عَدَدَ ٱلسِّنِینَ وَٱلۡحِسَابَۚ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ ذَ ٰلِكَ﴾ الْمَذْكُور ﴿إِلَّا بِٱلۡحَقِّۚ﴾ لَا عَبَثًا تَعَالَى عَنْ ذَلِكَ ﴿یُفَصِّلُ﴾ بِالْيَاءِ وَالنُّون يُبَيِّن ﴿ٱلۡـَٔایَـٰتِ لِقَوۡمࣲ یَعۡلَمُونَ ٥﴾ يتدبرون