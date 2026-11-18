В тот день, когда все творения явятся на ристалище, Всевышний Аллах соберет многобожников вместе с идолами, которым они поклонялись вместо Него. Им будет велено оставаться на своих местах до того, как Он рассудит между ними и вынесет Свой приговор. А затем они будут разлучены, и между их телами и душами окажется огромное расстояние. И тогда между идолопоклонниками и идолами возникнет яростная вражда несмотря на то, что в мирской жизни идолопоклонники питали к своим вымышленным божествам самую искреннюю любовь. Однако эта любовь сменится враждой и ненавистью, а идолы отрекутся от многобожников. Они скажут: «Мы свидетельствуем, что у Аллаха нет сотоварищей, и никого не приравниваем к Нему. Мы довольствуемся тем, что Он является Свидетелем между нами и вами. Мы никогда не приказывали вам поклоняться нам и не призывали вас к этому. Не нам вы поклонялись, а проклятому сатане, который призывал вас поступать так». Вот почему Всевышний сказал: «Разве Я не завещал вам, о сыны Адама, не поклоняться дьяволу, который является вашим явным врагом» (36:60); «В тот день Он соберет их всех, а затем скажет ангелам: “Это они поклонялись вам?” Они скажут: “Пречист Ты! Ты - наш Покровитель, а не они. Они поклонялись джиннам, и большинство их веровали именно в них”» (34:40–41). Когда наступит День воскресения, благородные ангелы, пророки и приближенные Аллаха отрекутся от многобожников, которые обожествляли их. Они заявят, что никогда не призывали людей поклоняться им, и они скажут правду. Тогда многобожников постигнет великое разочарование, которое невозможно описать словами. Они осознают ничтожность своих поступков и мерзость своих черт. Им станет ясно, что они были лжецами и возводили навет на Самого Аллаха. Их усердное поклонение окажется бесполезным, а божества, которым они поклонялись, покинут их. Однако уже ничего нельзя будет исправить.