﴿وَ﴾ اذْكُرْ ﴿یَوۡمَ نَحۡشُرُهُمۡ﴾ أَيْ الْخَلْق ﴿جَمِیعࣰا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِینَ أَشۡرَكُوا۟ مَكَانَكُمۡ﴾ نُصِبَ بِأُلْزِمُوا مُقَدَّرًا ﴿أَنتُمۡ﴾ تَأْكِيد لِلضَّمِيرِ الْمُسْتَتِر فِي الْفِعْل الْمُقَدَّر لِيَعْطِف عَلَيْهِ ﴿وَشُرَكَاۤؤُكُمۡۚ﴾ أَيْ الْأَصْنَام ﴿فَزَیَّلۡنَا﴾ مَيَّزْنَا ﴿بَیۡنَهُمۡۖ﴾ وَبَيْن الْمُؤْمِنِينَ كَمَا فِي آيَة {وَٱمۡتَـٰزُوا۟ ٱلۡیَوۡمَ أَیُّهَا ٱلۡمُجۡرِمُونَ} ﴿وَقَالَ﴾ لَهُمْ ﴿شُرَكَاۤؤُهُم مَّا كُنتُمۡ إِیَّانَا تَعۡبُدُونَ ٢٨﴾ مَا نَافِيَة وَقَدَّمَ المفعول للمفاصلة