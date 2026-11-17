Эта притча является одной из самых замечательных притч и полностью соответствует описанию мирской жизни. Земные удовольствия, прелести, власть и прочие мирские блага восхищают человека, если только он наделен этими благами, короткий промежуток времени. После того как они достигают своего расцвета, либо они покидают своего хозяина, либо хозяин расстается с ними. Он оказывается с пустыми руками, а его сердце переполняется печалью, грустью и разочарованием. Именно поэтому мирская жизнь подобна дождю, который выпадает с небес и благодаря которому произрастают всевозможные прекрасные растения, переплетающиеся и смешивающиеся друг с другом. Одни из них (зерновые, плоды и т.п.) служат продуктами питания для людей, а другие (травы и т.п.) служат кормом для скотины. Благодаря им земля приобретает прекрасный облик, который доставляет смотрящим великую радость. Люди становятся очевидцами удивительного зрелища, преисполненного зеленых, желтых, белых и многих других красок. Они надеются, что так будет продолжаться вечно, потому что это - все, чего они желают и в чем они нуждаются в мирской жизни. И пока они лелеют подобные надежды, внезапно днем или ночью свершается Божье веление, и земля превращается в жнивье, словно она никогда не изобиловала благами. Именно так можно охарактеризовать мирскую жизнь. Так Аллах разъясняет творениям Свои знамения, дабы их смысл быстрее доходил до их сознания. Такие притчи Аллах приводит для людей, которые размышляют о том, что приносит им пользу. Что же касается беспечных невежд, которые отворачиваются от Божьих знамений, то они не способны сделать для себя полезные выводы и избавиться от сомнений.