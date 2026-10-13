Al-Sa'di Tefsir: Yunus Ayah 108

О Посланник! После того как ты представишь людям свои доказательства, скажи: «О люди! Аллах открыл вам истину, подтверждаемую различными доказательствами. Правдивость этих сообщений, которые явились к вам от Аллаха, не вызывает никаких сомнений. А ниспослание этого Корана является величайшим проявлением Его заботы о вас. В нем содержится разъяснение всего сущего, а также указания на предписания религии и высокие нравственные качества. Такой является божественная опека и добродетель. Теперь вам стали ясны прямой путь и заблуждение, и сомнения по этому поводу больше не терзают вас. Если кто-нибудь из вас благодаря Божьему руководству познает истину и отдаст ей предпочтение перед всем остальным, то он поступит во благо себе. Всевышний Аллах не нуждается в Своих рабах, и поэтому плоды человеческих благодеяний достаются только самим рабам. Но если кто-нибудь из вас сойдет с прямого пути, отвернется от истинных знаний и не станет руководствоваться ими на практике, то он поступит во вред себе. Он не причинит никакого вреда Аллаху - его злодеяния навредят только ему самому. Я не стану запоминать ваши поступки и не буду призывать вас к отчету. Я являюсь всего лишь ясным увещевателем, а Всевышний Аллах является вашим доверенным. Посему ждите, пока Аллах предоставляет вам отсрочку».