Al-Sa'di Tefsir: Yunus Ayah 105

Всевышний обратился к Пророку Мухаммаду, господину всех посланников, предводителю богобоязненных праведников и лучшему из убежденных верующих, и велел ему сказать: «О люди! Я не стану сомневаться в истинности моей религии, даже если вы подвергните мои слова сомнению. Я абсолютно уверен в том, что моя религия является истинной, тогда как все остальные божества являются ложными и бесполезными. Я могу подтвердить свои слова убедительными доводами и неопровержимыми доказательствами. Я не поклоняюсь идолам, истуканам и прочим вымышленным божествам, потому что они не способны творить, ниспосылать пропитание и управлять судьбами. Они сотворены, полностью зависят от своего Господа и совершенно не обладают качествами, за которые их можно было бы обожествлять. Вместо них я поклоняюсь Аллаху, который сотворил вас, затем - упокоит вас, а затем - воскресит для того, чтобы каждый из вас получил воздаяние за свои деяния. Он действительно заслуживает того, чтобы я поклонялся Ему, молился на Него и преклонялся перед Ним».