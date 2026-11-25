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Tafsir Fathul Majid Tefsir: Ya-Sin Ayah 81
Ya-Sin
81
36:81
اوليس الذي خلق السماوات والارض بقادر على ان يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم ٨١
أَوَلَيْسَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ بِقَـٰدِرٍ عَلَىٰٓ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُم ۚ بَلَىٰ وَهُوَ ٱلْخَلَّـٰقُ ٱلْعَلِيمُ ٨١
أَوَلَيۡسَ
ﲩ
ٱلَّذِي
ﲪ
خَلَقَ
ﲫ
ٱلسَّمَٰوَٰتِ
ﲬ
وَٱلۡأَرۡضَ
ﲭ
بِقَٰدِرٍ
ﲮ
عَلَىٰٓ
ﲯ
أَن
ﲰ
يَخۡلُقَ
ﲱ
مِثۡلَهُمۚ
ﲲﲳ
بَلَىٰ
ﲴ
وَهُوَ
ﲵ
ٱلۡخَلَّٰقُ
ﲶ
ٱلۡعَلِيمُ
ﲷ
٨١
ﲸ
Gökleri ve yeri yaratan, kendilerinin benzerini yaratmaya kadir olmaz mı? Elbette olur; çünkü O, yaratan ve bilendir.
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