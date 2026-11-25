Разве человек, который отказывается уверовать в воскрешение и сомневается в его истинности, не задумывается над тем, как он появился на свет? Если он задумается над тем, как Аллах создает человека из крошечной капли, которая проходит через множество стадий и превращается в ребенка, из которого вырастает красивый и сознательный человек, то у него не останется сомнений в том, что для Аллаха не составляет труда воскресить человека после смерти. Если он осознает, насколько велика разница между крошечной каплей и взрослым человеком, то поймет, что создать человека из небытия намного сложнее, чем воссоздать его после того, как его тело истлеет и разложится.