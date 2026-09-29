Al-Sa'di Tefsir: Al-Waqi'ah Ayah 80

Всевышний ниспослал на землю это Писание, которому присущи самые прекрасные качества и самые славные эпитеты, потому что Он всегда заботится о мирском благополучии и духовном благочестии Своих рабов. Именно этой цели служит благородный Коран, в котором описан путь к счастью в обоих мирах. Это - милость Аллаха, за которую Его рабы никогда не смогут сполна отблагодарить своего Господа. Все это обязывает их изучать Коран, выполнять его предписания и проповедовать его среди людей. Поэтому Всевышний сказал: