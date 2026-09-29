Al-Sa'di Tefsir: Al-Waqi'ah Ayah 61

Задумывались ли вы над тем, как вы появились на свет из крошечной капли семени? Разве вы творите это семя и развивающегося из него человека? Или же его творит Всевышний Аллах, Который создал в мужчине и женщине взаимное влечение и научил их совместной жизни, который привил супругам любовь друг к другу и установил между ними мир и согласие, способствующие продолжению рода? Ваше появление на свет является доказательством того, что вы можете вернуться к жизни и после смерти, и поэтому Всевышний сказал: