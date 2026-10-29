Giriş yap
Giriş yap
Giriş yap
Dil Seçin
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid Tefsir: At-Tur Ayah 43
At-Tur
43
52:43
ام لهم الاه غير الله سبحان الله عما يشركون ٤٣
أَمْ لَهُمْ إِلَـٰهٌ غَيْرُ ٱللَّهِ ۚ سُبْحَـٰنَ ٱللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ٤٣
أَمۡ
ﲜ
لَهُمۡ
ﲝ
إِلَٰهٌ
ﲞ
غَيۡرُ
ﲟ
ٱللَّهِۚ
ﲠﲡ
سُبۡحَٰنَ
ﲢ
ٱللَّهِ
ﲣ
عَمَّا
ﲤ
يُشۡرِكُونَ
ﲥ
٤٣
ﲦ
Yoksa Allah'tan başka bir tanrıları mı vardır? Allah, onların ortak koşmalarından münezzehtir.
Tefsirler
Katmanlar
Dersler
Yansımalar
Cevaplar
Kıraat
Hadis
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid mevcut ayet için mevcut değil.