Giriş yap
Giriş yap
Giriş yap
Dil Seçin
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid Tefsir: At-Tur Ayah 32
At-Tur
32
52:32
ام تامرهم احلامهم بهاذا ام هم قوم طاغون ٣٢
أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحْلَـٰمُهُم بِهَـٰذَآ ۚ أَمْ هُمْ قَوْمٌۭ طَاغُونَ ٣٢
أَمۡ
ﱁ
تَأۡمُرُهُمۡ
ﱂ
أَحۡلَٰمُهُم
ﱃ
بِهَٰذَآۚ
ﱄﱅ
أَمۡ
ﱆ
هُمۡ
ﱇ
قَوۡمٞ
ﱈ
طَاغُونَ
ﱉ
٣٢
ﱊ
Bunu onlara akılları mı buyuruyor? Yoksa onlar azgın bir millet midirler?
Tefsirler
Katmanlar
Dersler
Yansımalar
Cevaplar
Kıraat
Hadis
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid mevcut ayet için mevcut değil.