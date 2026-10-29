Giriş yap
Giriş yap
Giriş yap
Dil Seçin
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid Tefsir: At-Tur Ayah 30
At-Tur
30
52:30
ام يقولون شاعر نتربص به ريب المنون ٣٠
أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌۭ نَّتَرَبَّصُ بِهِۦ رَيْبَ ٱلْمَنُونِ ٣٠
أَمۡ
ﳋ
يَقُولُونَ
ﳌ
شَاعِرٞ
ﳍ
نَّتَرَبَّصُ
ﳎ
بِهِۦ
ﳏ
رَيۡبَ
ﳐ
ٱلۡمَنُونِ
ﳑ
٣٠
ﳒ
Yoksa senin için şöyle mi derler: "Şairdir, zamanın onun aleyhine dönmesini gözlüyoruz."
Tefsirler
Katmanlar
Dersler
Yansımalar
Cevaplar
Kıraat
Hadis
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid mevcut ayet için mevcut değil.