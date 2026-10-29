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Tafsir Fathul Majid Tefsir: At-Tur Ayah 28
At-Tur
28
52:28
انا كنا من قبل ندعوه انه هو البر الرحيم ٢٨
إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ ۖ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلْبَرُّ ٱلرَّحِيمُ ٢٨
إِنَّا
ﲷ
كُنَّا
ﲸ
مِن
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قَبۡلُ
ﲺ
نَدۡعُوهُۖ
ﲻﲼ
إِنَّهُۥ
ﲽ
هُوَ
ﲾ
ٱلۡبَرُّ
ﲿ
ٱلرَّحِيمُ
ﳀ
٢٨
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"Doğrusu bundan önce ailemizin yanında bile korku içindeydik; Allah lütfedip bizi kavurucu azabdan korudu; doğrusu bundan önce de O'na yalvarıyorduk; şüphesiz O, iyilik yapandır, acıyandır" derler.
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