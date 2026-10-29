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Tafsir Fathul Majid Tefsir: At-Tur Ayah 15
At-Tur
15
52:15
افسحر هاذا ام انتم لا تبصرون ١٥
أَفَسِحْرٌ هَـٰذَآ أَمْ أَنتُمْ لَا تُبْصِرُونَ ١٥
أَفَسِحۡرٌ
ﱁ
هَٰذَآ
ﱂ
أَمۡ
ﱃ
أَنتُمۡ
ﱄ
لَا
ﱅ
تُبۡصِرُونَ
ﱆ
١٥
ﱇ
Bu bir büyü müdür, yoksa hala görmez misiniz? Girin oraya, sabretseniz de sabretmeseniz de artık birdir; ancak işlediklerinizin karşılığını görüyorsunuz" denir.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid mevcut ayet için mevcut değil.