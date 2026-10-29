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Tafsir Fathul Majid Tefsir: At-Tur Ayah 11
At-Tur
11
52:11
فويل يوميذ للمكذبين ١١
فَوَيْلٌۭ يَوْمَئِذٍۢ لِّلْمُكَذِّبِينَ ١١
فَوَيۡلٞ
ﲳ
يَوۡمَئِذٖ
ﲴ
لِّلۡمُكَذِّبِينَ
ﲵ
١١
ﲶ
Göğün sarsıldıkça sarsılacağı, dağların yürüdükçe yürüyeceği gün; işte o gün, daldıkları yerde eğlenip oyalanarak kıyameti yalanlayanlara yazık olacak!
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid mevcut ayet için mevcut değil.