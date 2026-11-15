Al-Sa'di Tefsir: At-Tawbah Ayah 115

О мусульмане! Вы должны исповедовать религию пророка Ибрахима и брать с него пример во всем, кроме его обещания просить прощения для своего неверующего отца. Именно так вам повелел поступать ваш Господь. И если Всевышний Аллах ниспосылает людям верное руководство и приказывает им следовать прямым путем, то Он непременно доводит Свою милость до конца и разъясняет Своим рабам все, в чем они нуждаются. Он не оставляет их заблудшими невеждами, которые не осведомлены о предписаниях своей религии, и это свидетельствует о том, что божественная милость совершенна, а божественный закон отвечает на все вопросы рабов, касающиеся основных и второстепенных вопросов религии. Существует мнение, что смысл этого аята заключается в том, что если люди отказываются повиноваться Аллаху после того, как им было разъяснено, чего они обязаны остерегаться, то Всевышний Аллах подвергает их наказанию и вводит их в заблуждение. Таким оказывается воздаяние за то, что они отвергли очевидную истину. Однако первое толкование является наиболее предпочтительным.