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Tefsir: Taha 20:99
Taha
99
20:99
كذالك نقص عليك من انباء ما قد سبق وقد اتيناك من لدنا ذكرا ٩٩
كَذَٰلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنۢبَآءِ مَا قَدْ سَبَقَ ۚ وَقَدْ ءَاتَيْنَـٰكَ مِن لَّدُنَّا ذِكْرًۭا ٩٩
كَذَٰلِكَ
نَقُصُّ
عَلَيۡكَ
مِنۡ
أَنۢبَآءِ
مَا
قَدۡ
سَبَقَۚ
وَقَدۡ
ءَاتَيۡنَٰكَ
مِن
لَّدُنَّا
ذِكۡرٗا
٩٩
Geçmiş olayları sana böyle anlatırız. Katımızdan sana da bir Kitap verdik; kim ondan yüz çevirirse bilsin ki kıyamet günü bir günah yükü yüklenecektir.
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العربية
Tafseer Jalalayn
﴿كَذَ ٰلِكَ﴾ أَيْ كَمَا قَصَصْنَا عَلَيْك يَا مُحَمَّد هَذِهِ الْقِصَّة ﴿نَقُصُّ عَلَیۡكَ مِنۡ أَنۢبَاۤءِ﴾ أَخْبَار ﴿مَا قَدۡ سَبَقَۚ﴾ مِنْ الْأُمَم ﴿وَقَدۡ ءَاتَیۡنَـٰكَ﴾ أَعْطَيْنَاك ﴿مِن لَّدُنَّا﴾ مِنْ عِنْدنَا ﴿ذِكۡرࣰا ٩٩﴾ قُرْآنًا