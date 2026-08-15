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Tefsir: Taha 20:96
Taha
96
20:96
قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من اثر الرسول فنبذتها وكذالك سولت لي نفسي ٩٦
قَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوا۟ بِهِۦ فَقَبَضْتُ قَبْضَةًۭ مِّنْ أَثَرِ ٱلرَّسُولِ فَنَبَذْتُهَا وَكَذَٰلِكَ سَوَّلَتْ لِى نَفْسِى ٩٦
قَالَ
بَصُرۡتُ
بِمَا
لَمۡ
يَبۡصُرُواْ
بِهِۦ
فَقَبَضۡتُ
قَبۡضَةٗ
مِّنۡ
أَثَرِ
ٱلرَّسُولِ
فَنَبَذۡتُهَا
وَكَذَٰلِكَ
سَوَّلَتۡ
لِي
نَفۡسِي
٩٦
Samiri: "Onların görmedikleri bir şey gördüm ve o sana gelen elçinin bastığı yerden bir avuç avuçladım. Bunu ziynet eşyasının eritildiği potaya attım. Nefsim böyle yaptırdı" dedi.
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العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
قَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوا بِهِ
] (سامیرى) وتی: ئهوهی من بینیومه ئهوان نهیانبینیوه كه جبریلی بینیوه لهسهر ئهسپهكهی [
فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِنْ أَثَرِ الرَّسُولِ
] وه مشتێك له شوێنهواری شوێن پێی ئهسپهكهی جبریلی ههڵگرتووه [
فَنَبَذْتُهَا
] وه فڕێم دایه سهر ئهو ئاڵتوونه كه تاوابۆوه لهسهر شێوهی گوێلك [
وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي (٩٦)
] كه بیوتایه ببه به ههر شتێك دهبووه ئهو شته، یاخود وتراوه ههڵی داوهته سهر ههر شتێكی بێ گیان وای لێ هاتووه تا گیان و ڕۆح ئهچووه بهری و زیندوو ئهبۆوه، وه نهفسیشم ئهم شتهی بۆ ڕازاندمهوه.