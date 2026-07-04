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Taha
88
20:88
فاخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هاذا الاهكم والاه موسى فنسي ٨٨
فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًۭا جَسَدًۭا لَّهُۥ خُوَارٌۭ فَقَالُوا۟ هَـٰذَآ إِلَـٰهُكُمْ وَإِلَـٰهُ مُوسَىٰ فَنَسِىَ ٨٨
فَأَخۡرَجَ
لَهُمۡ
عِجۡلٗا
جَسَدٗا
لَّهُۥ
خُوَارٞ
فَقَالُواْ
هَٰذَآ
إِلَٰهُكُمۡ
وَإِلَٰهُ
مُوسَىٰ
فَنَسِيَ
٨٨
Bunun üzerine Samiri onlara böğüren bir buzağı heykeli ortaya koydu. O ve adamları: "Bu sizin de Musa'nın da tanrısıdır, ama o unuttu" dediler.
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Kıraat
Hadis
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العربية
Al-Sa'di
В тот день, когда было потоплено войско Фараона, этот самаритянин увидел след Божьего посланца и решил взять горсть земли с этого следа. Ему было внушено, что если он бросит эту горсть земли на какую-либо вещь, то она непременно оживет. И это должно было стать искушением и испытанием для людей. Самаритянин бросил землю на изваяние тельца, и тот начал двигаться и мычать. А люди сказали: «Муса отправился искать своего Господа, а тот оказался рядом с нами, но Муса предал его забвению». Это свидетельствовало о глупости и безрассудстве сынов Исраила. Еще недавно этот странный телец представлял собой безжизненные предметы, а теперь он замычал, и они решили, что он является Господом небес и земли.