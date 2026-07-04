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Taha
87
20:87
قالوا ما اخلفنا موعدك بملكنا ولاكنا حملنا اوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذالك القى السامري ٨٧
قَالُوا۟ مَآ أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنَا وَلَـٰكِنَّا حُمِّلْنَآ أَوْزَارًۭا مِّن زِينَةِ ٱلْقَوْمِ فَقَذَفْنَـٰهَا فَكَذَٰلِكَ أَلْقَى ٱلسَّامِرِىُّ ٨٧
قَالُواْ
مَآ
أَخۡلَفۡنَا
مَوۡعِدَكَ
بِمَلۡكِنَا
وَلَٰكِنَّا
حُمِّلۡنَآ
أَوۡزَارٗا
مِّن
زِينَةِ
ٱلۡقَوۡمِ
فَقَذَفۡنَٰهَا
فَكَذَٰلِكَ
أَلۡقَى
ٱلسَّامِرِيُّ
٨٧
Onlar: "Sana verdiğimiz sözden kendi başımıza caymadık. O milletin ziynet eşyasından bize yükler dolusu taşıtıldı. Biz onları ateşe attık, aynı şekilde Samiri de attı" dediler.
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[
قَالُوا مَا أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنَا
] وتیان: ئهی موسا -
صلی الله علیه وسلم
- ئێمه وهعده خیلاف نهبووینه و بهڵێنی خۆمان نهشكاندووه به تواناو ههڵبژاردنی خۆمان بهڵكو ناچار بووینه كه ئهو ههڵهیه بكهین [
وَلَكِنَّا حُمِّلْنَا أَوْزَارًا مِنْ زِينَةِ الْقَوْمِ
] كاتێك كه له میصرهوه هاتن زێڕو ئاڵتوونیان لهگهڵ خۆیاندا هێنا بۆ ئهوهی كه خۆیانی پێ بڕازێننهوه بهڵام لێرهدا (سامیری) تووشی ئهو تاوانهی كردن، یاخود بۆیان دروست نهبووه كه بیهێنن و هێنانهكهی تاوان بووه، چونكه موڵكى قیبتیهكان بووه [
فَقَذَفْنَاهَا فَكَذَلِكَ أَلْقَى السَّامِرِيُّ (٨٧)
] وه ههموویمان فڕێ دایه ناو ئاگرهوه بۆ ئهوهی كه ڕزگارمان بێ لهو تاوانهی كردوومانهو لهگهڵ خۆمان هێناومانه، وه بهم شێوهیه (سامیری) ئهو گوێلكهی لێ دروست كرد.