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Taha
86
20:86
فرجع موسى الى قومه غضبان اسفا قال يا قوم الم يعدكم ربكم وعدا حسنا افطال عليكم العهد ام اردتم ان يحل عليكم غضب من ربكم فاخلفتم موعدي ٨٦
فَرَجَعَ مُوسَىٰٓ إِلَىٰ قَوْمِهِۦ غَضْبَـٰنَ أَسِفًۭا ۚ قَالَ يَـٰقَوْمِ أَلَمْ يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَعْدًا حَسَنًا ۚ أَفَطَالَ عَلَيْكُمُ ٱلْعَهْدُ أَمْ أَرَدتُّمْ أَن يَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌۭ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَخْلَفْتُم مَّوْعِدِى ٨٦
فَرَجَعَ
مُوسَىٰٓ
إِلَىٰ
قَوۡمِهِۦ
غَضۡبَٰنَ
أَسِفٗاۚ
قَالَ
يَٰقَوۡمِ
أَلَمۡ
يَعِدۡكُمۡ
رَبُّكُمۡ
وَعۡدًا
حَسَنًاۚ
أَفَطَالَ
عَلَيۡكُمُ
ٱلۡعَهۡدُ
أَمۡ
أَرَدتُّمۡ
أَن
يَحِلَّ
عَلَيۡكُمۡ
غَضَبٞ
مِّن
رَّبِّكُمۡ
فَأَخۡلَفۡتُم
مَّوۡعِدِي
٨٦
Musa, milletine kızgın ve üzgün olarak döndü. "Ey milletim! Rabbiniz size güzel bir vaadde bulunmadı mı? Uzun bir zaman mı geçti, yoksa Rabbinizin gazabına mı uğramak istediniz de bana verdiğiniz sözden caydınız?" dedi.
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[
فَرَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا
] وه موسا -
صلی الله علیه وسلم
- گهڕایهوه بۆ لای قهومهكهی زۆر تووڕهبوو وه خهفهتى خوارد كه قهومهكهى له دواى ئهم گوێلكیان پهرست (أَسِفًا) واته: تووڕهبوونێكی زۆر سهخت و سهختتر له غهزهب [
قَالَ يَا قَوْمِ أَلَمْ يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَعْدًا حَسَنًا
] فهرمووی: ئهی قهومهكهم ئایا پهروهردگارتان بهڵێنێكی باشی پێنهداوون بهدهستخستنى چاكهى دونیاو قیامهت و به بهههشت كه ئهگهر بهردهوام بن لهسهر عیبادهت و گوێڕایهڵى خواى گهوره [
أَفَطَالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ
] ئایا ماوهو سهردهمهكه زۆری خایاندو لهبیرتان كرد؟ [
أَمْ أَرَدْتُمْ أَنْ يَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِنْ رَبِّكُمْ
] بهڵكو ئێوه بهم كارهتان ویستتان سزاو تووڕهبوونی خوای گهوره دابهزێته سهرتان [
فَأَخْلَفْتُمْ مَوْعِدِي (٨٦)
] بۆیه ئێوه وهعده خیلافتان كردو له بهڵێنهكهی خۆتان پاشگهز بوونهوه كه بهڵێنی لێ وهرگرتبوون بهردهوام بن لهسهر گوێڕایهڵی خوا، یاخود بهڵێنهكه ئهوه بووه كه بهدوای موسادا -
صلی الله علیه وسلم
- بێن بۆ كێوی (طور).