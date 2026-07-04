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Taha
75
20:75
ومن ياته مومنا قد عمل الصالحات فاولايك لهم الدرجات العلى ٧٥
وَمَن يَأْتِهِۦ مُؤْمِنًۭا قَدْ عَمِلَ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ فَأُو۟لَـٰٓئِكَ لَهُمُ ٱلدَّرَجَـٰتُ ٱلْعُلَىٰ ٧٥
وَمَن
يَأۡتِهِۦ
مُؤۡمِنٗا
قَدۡ
عَمِلَ
ٱلصَّٰلِحَٰتِ
فَأُوْلَٰٓئِكَ
لَهُمُ
ٱلدَّرَجَٰتُ
ٱلۡعُلَىٰ
٧٥
Rabbine inanmış ve yararlı iş yaparak gelenlere, işte onlara, en üstün dereceler, içlerinden ırmaklar akan, içinde temelli kalacakları Adn cennetleri vardır. Bu, arınanların mükafatıdır.
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Al-Sa'di
20:74 ile 20:75 arasındaki ayetler grubu için bir tefsir okuyorsunuz
Всевышний поведал о том, что всякий грешник, который вплоть до самой смерти исповедовал неверие и совершал великие преступления, непременно попадет в Геенну, в которой для него уготовано мучительное наказание. Там ужасные цепи и чудовищная пропасть. Там лютая стужа и невыносимый зной. Там самые ужасные виды мучений, от которых плавятся сердца и внутренности. Но самое страшное - то, что мученики Ада не умирают и не живут. Они не умирают, потому что смерть стала бы для них облегчением. Однако их существование невозможно назвать жизнью, потому что они не получают от этого ни духовного, ни физического удовольствия. Жизнь в Аду преисполнена страданий для души, сердца и тела, и тяжесть этих страданий невозможно оценить. Они не будут ослаблены даже на одно мгновение, и если мученики попросят о милости, то они не получат ее, а если они станут молить о прощении, то их молитвы не будут услышаны. Если они станут просить о помощи, то им помогут кипящей водой, подобной расплавленному металлу, которая обжигает кожу. Если же они будут просить об избавлении, то им велят вернуться обратно униженными и никогда больше не обращаться к Аллаху.