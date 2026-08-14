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Tefsir: Taha 20:71
Taha
71
20:71
قال امنتم له قبل ان اذن لكم انه لكبيركم الذي علمكم السحر فلاقطعن ايديكم وارجلكم من خلاف ولاصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن اينا اشد عذابا وابقى ٧١
قَالَ ءَامَنتُمْ لَهُۥ قَبْلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُمْ ۖ إِنَّهُۥ لَكَبِيرُكُمُ ٱلَّذِى عَلَّمَكُمُ ٱلسِّحْرَ ۖ فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُم مِّنْ خِلَـٰفٍۢ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِى جُذُوعِ ٱلنَّخْلِ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَآ أَشَدُّ عَذَابًۭا وَأَبْقَىٰ ٧١
قَالَ
ءَامَنتُمۡ
لَهُۥ
قَبۡلَ
أَنۡ
ءَاذَنَ
لَكُمۡۖ
إِنَّهُۥ
لَكَبِيرُكُمُ
ٱلَّذِي
عَلَّمَكُمُ
ٱلسِّحۡرَۖ
فَلَأُقَطِّعَنَّ
أَيۡدِيَكُمۡ
وَأَرۡجُلَكُم
مِّنۡ
خِلَٰفٖ
وَلَأُصَلِّبَنَّكُمۡ
فِي
جُذُوعِ
ٱلنَّخۡلِ
وَلَتَعۡلَمُنَّ
أَيُّنَآ
أَشَدُّ
عَذَابٗا
وَأَبۡقَىٰ
٧١
Firavun "Ben size izin vermeden mi O'na inandınız? Doğrusu size sihri öğreten, büyüğünüz odur. And olsun ki, ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama keseceğim, sizi hurma kütüklerine asacağım. Hangimizin azabının daha çetin ve daha devamlı olduğunu bileceksiniz" dedi.
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Al-Sa'di
Как вы посмели уверовать без моего разрешения и вопреки моей воле? Фараон удивился поступку людей, которые прежде были покорны только ему одному и повиновались каждому его велению. Он тоже стал свидетелем величайшего из чудес, но это подтолкнуло его к еще большему неверию и беззаконию. Он решил в очередной раз обмануть свой народ и убедить людей в том, что победа Мусы не является свидетельством его правоты. Он заявил, что Муса является главным колдуном и сговорился со всеми остальными для того, чтобы изгнать Фараона и египтян из их родной земли. Люди согласились с его доводами и поверили его словами, а Всевышний Аллах сказал: «Он обманул свой народ (или счел свой народ легкомысленным), и они подчинились ему. Воистину, они были людьми нечестивыми» (43:54). Египтяне согласились с Фараоном, несмотря на то, что его слова не могли показаться убедительными даже тому, кто обладал всего лишь крошечной частичкой ума и знал о сути произошедшего. Муса вернулся из Мадьяна один и после своего возвращения не встречался с колдунами и чародеями. Он тотчас отправился к Фараону для того, чтобы призвать его и египетский народ уверовать в Аллаха и явить им удивительные знамения. Фараон сам решил состязаться с Мусой и собрал самых искусных колдунов со всех уголков своей страны. Они предстали перед ним, и он обещал им за победу большое вознаграждение и высокое положение. Они сделали все возможное и прибегли к самым изощренным хитростям для того, чтобы одолеть Мусу, но в результате уверовали в него. Разве можно было предположить, что Муса вступил в сговор с колдунами и замыслил изгнать египтян из Египта? Воистину, это предположение было совершенно нелепым. Однако Фараон сделал его и пообещал чародеям отрезать у них кисти на правых руках и стопы на левых ногах и с позором распять их на пальмовых стволах. Именно так поступали с людьми, которые сражались за распространение на земле нечестия. И при этом Фараон и его сторонники считали, что их наказание мучительнее Божьей кары и что они дольше кого бы то ни было могут обманывать и устрашать безрассудный народ. Но Аллах одарил чародеев разумом, благодаря которому они сумели постичь истину.